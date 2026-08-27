TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 61,26 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,324 Nemetschek SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 061,05 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 26.08.2026 auf 65,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 061,05 EUR, was einer positiven Performance von 6,11 Prozent entspricht.

Nemetschek SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,61 Mrd. Euro. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Papiers auf 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at