TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Nemetschek SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,18 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nemetschek SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 582,072 Nemetschek SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 951,11 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 20.05.2026 auf 65,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 279,51 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Nemetschek SE betrug jüngst 7,61 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Papiere fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Nemetschek SE-Papiers bei 75,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at