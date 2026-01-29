Nemetschek Aktie

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

Nemetschek SE-Investment im Blick 29.01.2026 10:03:56

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.01.2016 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,98 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71,514 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 76,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 474,38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 447,44 Prozent vermehrt.

Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,86 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nemetschek Group

