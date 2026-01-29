Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Nemetschek SE-Investment im Blick
|
29.01.2026 10:03:56
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 29.01.2016 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,98 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71,514 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 76,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 474,38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 447,44 Prozent vermehrt.
Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,86 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ROUNDUP: Nemetschek knackt Milliardenmarke beim Umsatz - Zuversichtlich für 2026 (dpa-AFX)
|
29.01.26
|TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Nemetschek erreicht 2025 Prognose und erwartet 2026 weiteres Wachstum (Dow Jones)