TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Nemetschek SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,79 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,620 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (60,40 EUR), wäre die Investition nun 339,45 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239,45 Prozent erhöht.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 7,11 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Papiers auf 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at