TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nemetschek SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.02.2016 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag bei 13,16 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 759,686 Nemetschek SE-Aktien. Die gehaltenen Nemetschek SE-Anteile wären am 25.02.2026 48 809,84 EUR wert, da der Schlussstand 64,25 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 388,10 Prozent.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 7,45 Mrd. Euro wert. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Nemetschek SE-Anteils lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at