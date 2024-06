TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,678 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers auf 91,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 521,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,18 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nemetschek SE jüngst 10,00 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Papiers belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at