TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,62 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,004 Nemetschek SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 277,08 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 11.03.2026 auf 67,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nemetschek SE eine Marktkapitalisierung von 7,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie lag beim Börsengang bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at