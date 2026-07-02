Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Frühe Anlage
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02.07.2026 10:03:41
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren gekostet
Am 02.07.2023 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 68,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,688 Nemetschek SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.07.2026 auf 56,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 245,92 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 245,92 EUR entspricht einer negativen Performance von 17,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 6,13 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag des Nemetschek SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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