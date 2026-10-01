Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Lukrativer Nemetschek SE-Einstieg?
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01.10.2026 10:03:17
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,36 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,119 Nemetschek SE-Aktien. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 30.09.2026 67,76 EUR wert, da der Schlussstand 60,55 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 32,24 Prozent.
Nemetschek SE wurde am Markt mit 7,06 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Papiers auf 75,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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