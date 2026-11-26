Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nemetschek SE gewesen.

Am 26.11.2021 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 104,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,061 Nemetschek SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers auf 52,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 062,44 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 49,38 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at