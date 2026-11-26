Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Frühe Anlage
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26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren verloren
Am 26.11.2021 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 104,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,061 Nemetschek SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers auf 52,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 062,44 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 49,38 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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