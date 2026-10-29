Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Lukrativer Nemetschek SE-Einstieg? 29.10.2026 10:03:33

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 29.10.2021 wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie betrug an diesem Tag 99,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,081 Nemetschek SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 735,38 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 28.10.2026 auf 72,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 26,46 Prozent verkleinert.

Am Markt war Nemetschek SE jüngst 8,43 Mrd. Euro wert. Die Nemetschek SE-Aktie ging am 10.03.1999 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der Nemetschek SE-Aktie lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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