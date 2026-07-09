TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nemetschek SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 67,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,493 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 55,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,06 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 16,94 Prozent vermindert.

Nemetschek SE war somit zuletzt am Markt 6,75 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag des Nemetschek SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at