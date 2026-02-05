Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Langfristige Investition
|
05.02.2026 10:03:18
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Nemetschek SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,822 Nemetschek SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 72,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 056,16 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,44 Prozent verringert.
Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 8,33 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
06.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)