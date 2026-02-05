TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Nemetschek SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,822 Nemetschek SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 72,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 056,16 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,44 Prozent verringert.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 8,33 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at