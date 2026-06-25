Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Lohnender Nemetschek SE-Einstieg? 25.06.2026 10:04:10

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 119,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,389 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers auf 53,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 450,92 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 450,92 EUR entspricht einer negativen Performance von 54,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE bezifferte sich zuletzt auf 6,24 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Anteils auf 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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