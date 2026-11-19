Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Performance im Blick
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19.11.2026 10:03:23
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.11.2023 wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 79,38 EUR wert. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,598 Nemetschek SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 57,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723,10 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 723,10 EUR, was einer negativen Performance von 27,69 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 7,04 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Papiere fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Nemetschek SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 75,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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