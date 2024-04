TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nordex-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nordex-Papier bei 10,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,386 Nordex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.03.2024 1 159,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,16 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 fand der erste Handelstag des Nordex-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Nordex-Aktie bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at