Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Nordex-Performance
|
17.08.2026 10:04:12
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Nordex-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,43 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nordex-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,894 Nordex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 39,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,83 EUR wert. Damit wäre die Investition 91,83 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 9,29 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nordex Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|39,44
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