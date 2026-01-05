Nordex Aktie

Performance unter der Lupe 05.01.2026 10:03:53

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nordex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,01 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,466 Nordex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 30,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 042,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,30 Prozent.

Nordex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,15 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

