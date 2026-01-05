Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Performance unter der Lupe
|
05.01.2026 10:03:53
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,01 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,466 Nordex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 30,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 042,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,30 Prozent.
Nordex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,15 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
