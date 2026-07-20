Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Nordex-Anlage unter der Lupe 20.07.2026 10:04:24

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nordex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nordex-Aktie an diesem Tag 22,52 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 443,998 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordex-Papiers auf 39,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 573,44 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 75,73 Prozent.

Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 9,38 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wurden Nordex-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Nordex-Aktie bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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