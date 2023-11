TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.11.2018 wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Aktie betrug an diesem Tag 7,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 315,663 Nordex-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2023 13 827,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,51 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 38,28 Prozent.

Insgesamt war Nordex zuletzt 2,49 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Nordex-Anteile an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Das Nordex-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at