Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nordex-Anlage unter der Lupe 23.03.2026 10:04:34

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nordex-Papier an diesem Tag bei 21,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,672 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 45,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212,29 EUR wert. Mit einer Performance von +112,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten