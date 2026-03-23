TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nordex-Papier an diesem Tag bei 21,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,672 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 45,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212,29 EUR wert. Mit einer Performance von +112,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at