Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Nordex-Anlage unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nordex-Papier an diesem Tag bei 21,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,672 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 45,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212,29 EUR wert. Mit einer Performance von +112,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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