Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Langfristige Anlage
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13.07.2026 10:04:05
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Nordex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,06 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 62,283 Nordex-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 552,36 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 10.07.2026 auf 40,98 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 155,24 Prozent.
Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,71 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Ein Nordex-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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