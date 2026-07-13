TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nordex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,06 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 62,283 Nordex-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 552,36 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 10.07.2026 auf 40,98 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 155,24 Prozent.

Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,71 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Ein Nordex-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at