Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Langfristige Anlage 13.07.2026 10:04:05

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Nordex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,06 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 62,283 Nordex-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 552,36 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 10.07.2026 auf 40,98 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 155,24 Prozent.

Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,71 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Ein Nordex-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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