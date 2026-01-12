Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Lukrative Nordex-Anlage? 12.01.2026 10:03:45

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Nordex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Nordex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 886,525 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 28 634,75 EUR wert. Mit einer Performance von +186,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 7,64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nordex-Anteils belief sich damals auf 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

08.01.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Nordex Buy Citigroup Corp.
27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 31,60 -2,05% Nordex AG

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

