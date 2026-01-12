Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Lukrative Nordex-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Nordex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 886,525 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 28 634,75 EUR wert. Mit einer Performance von +186,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 7,64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nordex-Anteils belief sich damals auf 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nordex AG
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|31,60
|-2,05%