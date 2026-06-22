Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Rentable Nordex-Anlage?
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22.06.2026 10:04:20
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen
Nordex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug an diesem Tag 23,54 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,488 Nordex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 027,53 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 19.06.2026 auf 47,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,75 Prozent angezogen.
Insgesamt war Nordex zuletzt 11,30 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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