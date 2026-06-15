Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Lukrative Nordex-Anlage?
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15.06.2026 10:04:36
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Nordex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Nordex-Aktie an diesem Tag bei 15,63 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,398 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256,57 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 12.06.2026 auf 40,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 156,57 Prozent.
Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 9,50 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Nordex-Aktie bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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