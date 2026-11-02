Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Langfristige Investition
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02.11.2026 10:03:52
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Nordex-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,17 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nordex-Papier investiert hätte, hätte er nun 705,548 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 627,38 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 30.10.2026 auf 37,74 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 166,27 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 8,94 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Nordex-Aktie wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|37,60
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