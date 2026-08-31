Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Frühe Anlage
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31.08.2026 10:03:47
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 3 Jahren verdient
Am 31.08.2023 wurde das Nordex-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,05 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investierten, hätten nun 905,387 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 38,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 857,40 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 34 857,40 EUR entspricht einer Performance von +248,57 Prozent.
Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 9,12 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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