Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Rentable Nordex-Investition?
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16.11.2026 10:03:29
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nordex-Papier statt. Der Schlusskurs der Nordex-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36,738 Nordex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (41,20 EUR), wäre die Investition nun 1 513,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,36 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 9,76 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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