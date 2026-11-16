Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Rentable Nordex-Investition? 16.11.2026 10:03:29

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Nordex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nordex-Papier statt. Der Schlusskurs der Nordex-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36,738 Nordex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (41,20 EUR), wäre die Investition nun 1 513,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,36 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 9,76 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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