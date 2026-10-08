TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OHB SE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das OHB SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das OHB SE-Papier bei 36,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die OHB SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,736 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 162,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 444,91 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 344,91 Prozent.

Insgesamt war OHB SE zuletzt 3,49 Mrd. Euro wert. Am 13.03.2001 fand der erste Handelstag des OHB SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des OHB SE-Papiers belief sich damals auf 10,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at