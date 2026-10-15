TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OHB SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden OHB SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen OHB SE-Anteile letztlich bei 18,69 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die OHB SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 53,500 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 255,57 EUR, da sich der Wert eines OHB SE-Anteils am 14.10.2026 auf 173,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 825,56 Prozent angezogen.

Insgesamt war OHB SE zuletzt 3,25 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der OHB SE-Aktie fand am 13.03.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der OHB SE-Aktie bei 10,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at