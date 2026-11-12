OHB Aktie

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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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OHB SE-Anlage unter der Lupe 12.11.2026 10:03:23

TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OHB SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden OHB SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen OHB SE-Anteile letztlich bei 18,65 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die OHB SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 536,133 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 113 392,06 EUR, da sich der Wert eines OHB SE-Anteils am 11.11.2026 auf 211,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 033,92 Prozent angezogen.

Insgesamt war OHB SE zuletzt 4,32 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der OHB SE-Aktie fand am 13.03.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der OHB SE-Aktie bei 10,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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