TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen OHB SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden OHB SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen OHB SE-Anteile an diesem Tag bei 113,13 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,392 OHB SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 206,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 208,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,09 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von OHB SE bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der OHB SE-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2001. Zum Börsendebüt der OHB SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at