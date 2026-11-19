Am 19.11.2025 wurde das OHB SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,82 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OHB SE-Aktie investiert, befänden sich nun 0,982 OHB SE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,16 EUR, da sich der Wert einer OHB SE-Aktie am 18.11.2026 auf 170,20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,16 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte OHB SE einen Börsenwert von 3,56 Mrd. Euro. Das OHB SE-Papier wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein OHB SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at