Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Ottobock-Aktionärsvergütung
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20.05.2026 10:02:27
TecDAX-Wert Ottobock-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Ottobock-Anleger
Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Wert Ottobock am 19.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,97 EUR auszuschütten. Somit schüttet Ottobock insgesamt 15,10 Mio. EUR an Aktionäre aus. So dezimierte sich die Ottobock- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,03 Prozent.
Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Ottobock-Titel via XETRA bei einem Wert von 53,50 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Ottobock wird die Ottobock-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Ottobock-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der Ottobock-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,49 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.
Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich
In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Ottobock-Kurs im XETRA-Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Ottobock-Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.
Ottobock- Dividendenerwartung
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 0,92 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 1,67 Prozent bedeuten.
Schlüsseldaten der Ottobock-Aktie
Ottobock ist ein TecDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 3,846 Mrd. EUR. Ottobock verfügt über ein KGV von aktuell 45,43. Im Jahr 2025 erzielte Ottobock einen Umsatz von 1,680 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 1,44 EUR.
Redaktion finanzen.at
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