So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ottobock-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Ottobock-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Ottobock-Anteile an diesem Tag bei 73,85 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Ottobock-Aktie investierten, hätten nun 135,410 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 362,22 EUR, da sich der Wert eines Ottobock-Anteils am 25.11.2026 auf 39,60 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,38 Prozent verringert.

Ottobock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,49 Mrd. Euro. Das Ottobock-Papier wurde am 09.10.2025 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Ottobock-Aktie bei 72,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at