Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Ottobock-Investition
|
26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Wert Ottobock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ottobock-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Ottobock-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Ottobock-Anteile an diesem Tag bei 73,85 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Ottobock-Aktie investierten, hätten nun 135,410 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 362,22 EUR, da sich der Wert eines Ottobock-Anteils am 25.11.2026 auf 39,60 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,38 Prozent verringert.
Ottobock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,49 Mrd. Euro. Das Ottobock-Papier wurde am 09.10.2025 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Ottobock-Aktie bei 72,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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