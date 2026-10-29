TecDAX-Wert Ottobock-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ottobock von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ottobock-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Ottobock-Papier an diesem Tag 68,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Ottobock-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,524 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 711,69 EUR, da sich der Wert eines Ottobock-Papiers am 28.10.2026 auf 49,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 28,83 Prozent vermindert.

Am Markt war Ottobock jüngst 3,14 Mrd. Euro wert. Die Ottobock-Aktie wurde am 09.10.2025 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Ottobock-Anteilsschein bei 72,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at