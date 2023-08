TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in PNE eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen PNE-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das PNE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,97 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die PNE-Aktie investierten, hätten nun 336,495 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 273,49 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 327,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für PNE eine Börsenbewertung in Höhe von 977,11 Mio. Euro. Das PNE-Papier wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at