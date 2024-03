TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in PNE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PNE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die PNE-Aktie an diesem Tag 2,82 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3 551,250 PNE-Aktien. Die gehaltenen PNE-Aktien wären am 27.03.2024 47 941,87 EUR wert, da der Schlussstand 13,50 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 379,42 Prozent.

Am Markt war PNE jüngst 1,04 Mrd. Euro wert. Am 15.12.1998 fand der erste Handelstag des PNE-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PNE-Papiers auf 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at