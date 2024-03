TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNE von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in PNE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PNE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die PNE-Aktie bei 2,33 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 429,185 PNE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 836,91 EUR, da sich der Wert eines PNE-Anteils am 20.03.2024 auf 13,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 483,69 Prozent.

PNE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,04 Mrd. Euro. Am 15.12.1998 wurden PNE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die PNE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at