TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PNE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen PNE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem PNE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die PNE-Anteile bei 18,50 EUR. Bei einem PNE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,054 PNE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 674,59 EUR wert. Mit einer Performance von -32,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war PNE jüngst 957,26 Mio. Euro wert. Das Börsendebüt der PNE-Papiere fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PNE-Papiers auf 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at