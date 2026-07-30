TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PVA TePla-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.07.2016 wurde die PVA TePla-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PVA TePla-Aktie letztlich bei 2,54 EUR. Bei einem PVA TePla-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393,701 PVA TePla-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 31,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 338,58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 133,86 Prozent zugenommen.

PVA TePla wurde am Markt mit 688,26 Mio. Euro bewertet. Der erste Handelstag der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Den ersten Handelstag begann das PVA TePla-Papier bei 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at