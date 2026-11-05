PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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Lohnender PVA TePla-Einstieg? 05.11.2026 10:03:20

TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PVA TePla-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,91 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die PVA TePla-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,583 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 167,84 EUR, da sich der Wert einer PVA TePla-Aktie am 04.11.2026 auf 30,06 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,84 Prozent angezogen.

PVA TePla erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 654,69 Mio. Euro. Die PVA TePla-Aktie ging am 21.06.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der PVA TePla-Aktie bei 10,70 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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