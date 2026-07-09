TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in PVA TePla eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die PVA TePla-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,24 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das PVA TePla-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,081 PVA TePla-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PVA TePla-Aktie auf 36,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 726,93 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72,69 Prozent.

PVA TePla erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 763,26 Mio. Euro. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Das PVA TePla-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at