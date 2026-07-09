PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative PVA TePla-Anlage? 09.07.2026 10:03:25

TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in PVA TePla eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die PVA TePla-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,24 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das PVA TePla-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,081 PVA TePla-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PVA TePla-Aktie auf 36,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 726,93 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72,69 Prozent.

PVA TePla erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 763,26 Mio. Euro. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Das PVA TePla-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PVA TePla AG

mehr Nachrichten