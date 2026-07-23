PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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Lohnender PVA TePla-Einstieg? 23.07.2026 10:03:24

TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PVA TePla-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.07.2021 wurden PVA TePla-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das PVA TePla-Papier an diesem Tag bei 25,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die PVA TePla-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,876 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,75 EUR, da sich der Wert eines PVA TePla-Anteils am 22.07.2026 auf 38,12 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,75 Prozent zugenommen.

Am Markt war PVA TePla jüngst 789,36 Mio. Euro wert. Am 21.06.1999 wurden PVA TePla-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des PVA TePla-Papiers wurde der Erstkurs mit 10,70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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