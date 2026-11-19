PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|PVA TePla-Performance im Blick
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19.11.2026 10:03:23
TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das PVA TePla-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PVA TePla-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,52 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die PVA TePla-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 968,254 PVA TePla-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 104 841,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,42 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 948,41 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von PVA TePla belief sich jüngst auf 553,59 Mio. Euro. Die PVA TePla-Aktie wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PVA TePla-Papier bei 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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