PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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Lukratives PVA TePla-Investment? 22.10.2026 10:03:22

TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PVA TePla-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren PVA TePla-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PVA TePla-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das PVA TePla-Papier letztlich bei 2,51 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 399,042 PVA TePla-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 30,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 098,96 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1 109,90 Prozent gestiegen.

Insgesamt war PVA TePla zuletzt 614,91 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz der PVA TePla-Aktie fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der PVA TePla-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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