TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Verlust hätte eine PVA TePla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen PVA TePla-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PVA TePla-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,15 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 292,826 PVA TePla-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 626,65 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,73 Prozent.

PVA TePla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 588,81 Mio. Euro gelistet. Die PVA TePla-Aktie wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie lag beim Börsengang bei 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at