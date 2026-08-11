Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Frühe Anlage
|
11.08.2026 10:04:10
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,04 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,388 Sartorius vz-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 331,20 EUR, da sich der Wert einer Sartorius vz-Aktie am 10.08.2026 auf 238,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 231,20 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 14,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
10.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
04.08.26
|TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|236,80
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.