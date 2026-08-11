TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sartorius vz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,04 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,388 Sartorius vz-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 331,20 EUR, da sich der Wert einer Sartorius vz-Aktie am 10.08.2026 auf 238,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 231,20 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 14,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at