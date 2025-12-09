TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 214,80 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 46,555 Sartorius vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (253,30 EUR), wäre das Investment nun 11 792,36 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,92 Prozent.

Sartorius vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at