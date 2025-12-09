Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Investition im Blick
|
09.12.2025 10:03:51
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 214,80 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 46,555 Sartorius vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (253,30 EUR), wäre das Investment nun 11 792,36 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,92 Prozent.
Sartorius vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)