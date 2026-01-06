Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Rentabler Sartorius vz-Einstieg?
|
06.01.2026 10:03:44
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Sartorius vz-Papier bei 223,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 44,783 Sartorius vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 254,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 397,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
06.01.26