TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Sartorius vz-Papier bei 223,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 44,783 Sartorius vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 254,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 397,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at